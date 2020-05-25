الاحتلال يمدد اعتقال فلسطينيًا للمرة السابعة على التوالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة سالم العسكريّة الإسرائيليّة، اليوم الإثنين، اعتقال الفتى الفلسطيني قاسم خالد أبو بكر، البالغ من العمر 17 عامًا، وهو من بلدة يعبد جنوبي غرب جنين للمرة السابعة على التوالي.

وقالت والدة المعتقل أبو بكر إن "سلطات الاحتلال مددت اعتقال نجلها قاسم حتى التاسع من الشهر القادم ولمدة أسبوعين، لافتة إلى نقله من قسم التحقيق في الجلمة إلى سجن مجدو، علمًا أنه كان قد اعتقل في السابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي.

ومدّدت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير أحمد جواد أبو بكر للمرة الثالثة على التوالي وما زال يخضع للتحقيق بمعتقل "بيت حتكفا" منذ 25 يوما.

ويذكر أنه توقّفت مداهمات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات الضفّة الغربية منذ الخميس الماضي، وتوقفت، بالتالي، الاعتقالات التي كان يقوم بها بشكل يومي.

وبحسب ما رصد "عرب ٤٨" لم يصدر أي بيان من حركات حقوقيّة فلسطينيّة يؤكّد حدوث مداهمات ليليّة، وأن الأشخاص الثلاثة الذين اعتقلهم الاحتلال اعتقل اثنان منهم في الحرم الإبراهيمي بالخليل، أمس، الأحد، وواحد منهم عند حاجز "الكونتينر" قرب بيت لحم.