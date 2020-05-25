نفوق تمساح هتلر في حديقة حيوان موسكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت حديقة حيوان موسكو في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، نفوق التمساح الأميركي ساترن، الذي يُعتقد أنه كان مملوكًا للزعيم النازي أدولف هتلر، الجمعة الماضية، عن عمر 84 عامًا.

وقالت الحديقة في بيان صدر عنها لاحقًا أن التمساح وُلد في ولاية ميسيسيبي في الولايات المتحدة، ثم أُهدي لحديقة حيوان برلين التي هرب منها بعد قصفها خلال الحرب العالمية الثانية، ليعثر عليه جنود بريطانيون عام 1946 ويسلّموه للسوفييت.

وأضافت أن "الأصوات التي تدعي امتلاك هتلر للتمساح ضمن مجموعته الحيوانية تعالت فور تسلُّم السوفييت له، لا سيما وأنه جرى تصوير هتلر في الدعاية النازية باعتباره محبًا للحيوانات عمومًا، ولكلبه بلوندي خصوصًا".

وذكرت الحديقة أنها "حظيت بشرف الاحتفاظ بساترن لمدة 74 عامًا، وحاولت توفير أقصى قدر ممكن من العناية والحذر"، موضحةً أن "الحيوانات ليست متورطة في الحرب والسياسة، ومن العبث إلقاء اللوم عليها عن خطايا البشر".