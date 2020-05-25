- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تخمد قصف مدفعي للميليشيات على الدريهمي والان مع التفاصيل
الإثنين 25 مايو 2020
صورة أرشيفية
تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الإثنين، من إخماد قصف مدفعي بقذائف الدبابات والهاون شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .
وبحسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة، قالت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية أطلقت 10 قذائف دبابات ، وعدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة من الدريهمي، بشكل هستيري .
وأكدت، أن القوات المشتركة تمكنت من تحديد مصادر القصف الحوثي، وأخمدتها بالأسلحة المناسبة، وألحقت بالمليشيات خسائر مادية وبشرية .
وأوضحت المصادر، أن المليشيات شنت القصف المدفعي العنيف على الدريهمي، بعد تمكن القوات المشتركة مساء أمس من كسر زحف للمليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تستغل الهدنة الإنسانية وصمت الأمم المتحدة، لمواصلة ارتكاب انتهاكاتها وخروقاتها اليومية في إطار تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات الحديدة . شاركها
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تخمد قصف مدفعي للميليشيات على الدريهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.