القوات المشتركة تخمد قصف مدفعي للميليشيات على الدريهمي

الإثنين 25 مايو 2020

صورة أرشيفية

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الإثنين، من إخماد قصف مدفعي بقذائف الدبابات والهاون شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .

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وبحسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة، قالت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية أطلقت 10 قذائف دبابات ، وعدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة من الدريهمي، بشكل هستيري .

وأكدت، أن القوات المشتركة تمكنت من تحديد مصادر القصف الحوثي، وأخمدتها بالأسلحة المناسبة، وألحقت بالمليشيات خسائر مادية وبشرية .

وأوضحت المصادر، أن المليشيات شنت القصف المدفعي العنيف على الدريهمي، بعد تمكن القوات المشتركة مساء أمس من كسر زحف للمليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تستغل الهدنة الإنسانية وصمت الأمم المتحدة، لمواصلة ارتكاب انتهاكاتها وخروقاتها اليومية في إطار تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات الحديدة . شاركها