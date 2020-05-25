شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستأنف الحركة الاقتصادية الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
و قال في تغريدة عبر تويتر : نطالب مختلف الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان صحة وسلامة مجتمعنا.
وندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد... ولكن مجتمع الإمارات يظل دائما أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا.
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