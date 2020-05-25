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الإمارات تستأنف الحركة الاقتصادية الأربعاء المقبل

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ترأس ولي عهد دبي اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمد بعد تقييم شامل للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية قراراً باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري

و قال في تغريدة عبر تويتر : نطالب مختلف الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان صحة وسلامة مجتمعنا.

وندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها ... ولكن مجتمع الإمارات يظل دائما أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا.

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