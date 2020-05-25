شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 665 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21967 حالة في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 165 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال665 السابقة تضمنت (148 حالة لمواطنين كويتيين) و(195 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(96 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(73 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (200 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(190 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(130 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(90 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(55 حالة بمنطقة العاصمة الصحية)