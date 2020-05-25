6 مرشحين لرئاسة برلمان خامنئي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كل من محمد باقر قاليباف، وعلي نيكزاد، وحميد رضا حاجي بابائي، وشمس الدين حسيني، ومصطفى مير سليم، فريدون عباسي، خلال اجتماع تكتل الأصوليين التابع للبرلمان الإيراني، ترشحهم رسميًا لرئاسة البرلمان الجديد (الحادي عشر).

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يُذكر أن البرلمان الجديد (الحادي عشر) سيبدأ أعماله يوم 27 مايو الحالي.

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