أول ظهور علني لجو بايدن منذ مارس الماضي

شارك المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، الإثنين، واضعا كمامة في احتفال وضع خلاله باقة زهور على نصب تكريمي لقدامى المحاربين الأمريكيين قرب منزله، في أول ظهور علني له منذ بدء إجراءات الإغلاق.



ولم يغادر بايدن (77 عاما) منزله في ولمينغتون بولاية ديلاوير منذ مناظرة تلفزيونية مع منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بيرني ساندرز في 15 مارس/ آذار، في حين أن خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يخرج بانتظام من البيت الابيض.

وتوقفت حملة نائب الرئيس السابق باراك اوباما في شكل مفاجئ منتصف مارس/ آذار، والغي تجمع كان مقررا في اوهايو في اللحظة الاخيرة في العاشر من مارس/ آذار، واستبدل بخطاب في قاعة شبه فارغة في فيلادلفيا مساء اليوم المذكور، ثم عقد بايدن مؤتمرا صحافيا في أحد فنادق ولينغتون في 12 منه.

Advertisements

ويحاول بايدن الذي احتفل بفوزه في الانتخابات التمهيدية لحزبه قبل أكثر من شهرين، خوض حملة "من بعد" انطلاقا من استوديو داخل منزله، استعدادا لاستحقاق نوفمبر/ تشرين الثاني الانتخابي.

ولم يخرج بايدن وزوجته جيل من منزلهما سوى لنزهات سيرا أو على دراجة هوائية، وفق المرشح.

وتبادل بايدن الإثنين بضع كلمات مع الصحافيين من دون أن ينزع الكمامة عن وجهه. وقال مشيرا الى قدامى المحاربين "علينا ألا ننسى أبدا تضحيات هؤلاء الرجال والنساء. علينا ألا ننسى أبدا".