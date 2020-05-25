محمد بن زايد ورئيس وزراء الهند يبحثان تداعيات انتشار كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/5/25 08:39 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/5/25 08:39 م بتوقيت أبوظبي

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مسار العلاقات وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، الإثنين: "تلقيت اتصالا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.. ناقشنا خلاله مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا وأهمية تنسيق الجهود في مكافحته ومعالجة آثاره المختلفة".

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