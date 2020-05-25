تحرير ثمانية بحارة أجانب خطفوا في بنين منذ شهر

أكدت البحرية النيجيرية، الإثنين، تحرير ثمانية بحارة أجانب خطفوا من سفينة حاويات مملوكة لشركة سنغافورية قبالة ساحل بنين في أبريل/ نيسان، مشيرة إلى أنهم يخضعون لفحوصات طبية.

وقالت شركة الشحن الألمانية ترانسست، إنّ القراصنة صعدوا على متن السفينة "تومي ريتشر" في 19 نيسان/أبريل أثناء وجودها في مرسى قبالة ميناء كوتونو في بنين.

ومن بين الثمانية مواطنون من روسيا وأوكرانيا وبلغاريا والفلبين.

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وقال الأدميرال اولاديل داجي الذي ترأس عملية الانقاذ: "تم الافراج عنهم جميعا السبت، ومن السابق لأوانه إعطاء أي تفاصيل حول خطفهم وإطلاق سراحهم، وهم تحت مراقبة طبية، ويتلقى أحدهم العلاج جراء معاناته من سوء التغذية".

وأكدت ترانسست في بيان : أنه تم الإفراج عن أفراد الطاقم المحتجزين وسيتم إعادتهم إلى عائلاتهم".

وتقع بنين في قلب خليج غينيا الذي يمتد على مسافة 5700 كيلومتر من السنغال إلى أنغولا.

وباتت المياه الساحلية في وسط المنطقة الشاسعة مركزا لهجمات القراصنة، والنهب وعمليات الاختطاف للحصول على فدية.