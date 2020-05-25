الإمارات: 2 مليون فحص لاكتشاف الإصابات بكورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/5/25 09:36 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/5/25 09:36 م بتوقيت أبوظبي

وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي: تجاوزنا حاجز المليونيّ فحص لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا ارتفاع حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 في الدولة إلى 15,657 حالة، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 601 حالة شفاء جديدة. تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة 30 ألفا و307 حالات، تشمل المتلقين للعلاج والمتعافين وكذلك حالات الوفاة. وفاة 3 أشخاص من المصابين، نتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 248 شخصا.

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