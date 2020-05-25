"الصحة العالمية" تعلّق موقتا التجارب السريرية لـ"هيدروكسي كلوروكين" المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، تعليق استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب مخاوف على السلامة.







وقال تيدروس أدهنوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، إنه تقرر تعليق استخدام عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في برنامج "تجربة التضامن" للأدوية المحتملة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب وجود "مباعث قلق" بهذا الشأن.





وأكدت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في المنظمة، أن تعليق استخدام هذين العقارين "إجراء مؤقت"، اتخذته اللجنة التي تشرف على الاختبارات، مضيفة أن الأخيرة ستنظر في هذا القرار من جديد بعد أسبوع أو أسبوعين.

وسبق أن أعلنت مجموعة من الدول بدء اعتماد هذين العقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا فعالية "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" في هذا المجال، ولكن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية للتأكد من أن العقارين أمر آمن.





و"تجربة التضامن" برنامج أطلقته منظمة الصحة العالمية في 18 مارس الماضي لإجراء اختبارات سريرية دولية من المرحلة الثالثة والرابعة بهدف المساعدة على إيجاد علاج ناجح لفيروس كورونا.

وكانت دراسة كبيرة، نشرتها دورية «لانسيت» الطبية، أشارت إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين، يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى "كوفيد-19"، الذين تستدعي حالتهم العلاج في المستشفيات.

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وفي الدراسة، التي تناولت 96 ألف إصابة بفيروس كورونا في المستشفيات، تبين أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين، أو كلوروكين، كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من المرضى الذين لم يتم علاجهم بالعقارين.

وقال مؤلفو الدراسة إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان تناول هذا الدواء يقدم أي فائدة لمرضى كورونا.

ولم تشتمل الدراسة على تجارب محكومة باستخدام العقار، مع المقارنة بعقار وهمي.

وعادة تكون إصابة المرضى، الذين يعالجون في المستشفى أشد ضراوة من غيرهم. ويقول بعض مؤيدي استخدام العقارين كعلاج للمرض إنه قد تكون هناك حاجة لاستخدمهما في مرحلة مبكرة ليكونا فعالين.





وزاد الطلب على هيدروكسي كلوروكين، وهو علاج موجود منذ عقود، مع ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لاستخدامه لعلاج الفيروس، ومطالبته الناس بتجربته. وقال: «لن تخسروا شيئاً».

وقال ترامب، هذا الأسبوع، إنه يستخدم هيدروكسي كلوروكين كعلاج وقائي، رغم نقص الأدلة العلمية.

وقالت إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية إنه لا يجب استخدام هيدروكسي كلوروكين إلا مع مرضى كورونا في المستشفيات أو في التجارب السريرية. وجرى الربط بين العقارين ومشكلات خطيرة في نظم القلب.