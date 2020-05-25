- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 2235 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 45688 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 74795 حالة.
وقال المتحدث باسم الصحة السعودية في المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، أن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغت 399 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة .. مؤكدا أن حالات التعافي في المملكة بلغت 45688 حالة.
وأشار إلى أن هناك 28728 حالة نشطة، منها 384 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة في المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 2235 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 45688 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.