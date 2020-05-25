تسجيل 172 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا وارتفاع الإجمالي إلى 7417 حالة

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، أنّ "البلاد سجّلت 172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، معظمها لأجانب محتجزين في مراكز للمهاجرين، ليصل إجمالي عدد الإصابات في ​ماليزيا​ إلى 7417. فيما ظلّ عدد الوفيات ون تغيير عند 115 حالة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة أكثر من 344964 شخصًا حول العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 11:00 (ت غ) من قبل ظهر اليوم الإثنين. ولفتت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من 5.422.320 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 2.110.500 شخصًا على الأقلّ".