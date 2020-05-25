ملك الأردن: لنجعل أزمة كورونا محطة كبرى تجاوزناها وحولنا أخطارها لقوة

طلب العاهل ​الأردن​ي عبد الله الثاني من مواطنيه، أن يجعلوا من أزمة ​كورونا​ واحدة من محطات كبرى تجاوزتها المملكة وحولت أخطارها لعنصر قوة ومنعة.

ووعد العاهل الأردني مواطنيه في كلمة بمناسبة ​عيد الاستقلال​، بأن القادم أفضل، معتبرا أن المملكة "أصبحت مسيرتها قصة نجاح، لا تزال تدهش الآخرين، فلم تكن معركتنا مع كورونا إلا أحد الاختبارات الصعبة التي أظهرت كفاءة ​الدولة​، ومتانة مؤسساتها، وقوة جيشها وأجهزتها ​الأمن​ية، لقد تباعدنا اجتماعيا، لكننا تقاربنا بقلوبنا وأهدافنا، لكي ننجح".

ودعا جميع الأردنين إلى تحمل مسؤولياتهم "وما عهدنا بالأردني إلا الوفاء والانتماء لهذا الوطن، الذي ننعم فيه بالأمن والاستقرار"، مؤكدا أن "الأردن تجاوز بكل إصرار أصعب التحديات وآخرها أزمة كورونا".