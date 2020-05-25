محافظة نينوى العراقية تفرض الحظر الشامل بعد إصابة 22 شخصا بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى شمالي العراق اليوم، فرض حظر شامل للتجول في المحافظة إثر تسجيل إصابات جديدة بكورونا، حيث قررت "فرض حظر التجول الشامل بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين".
وفي وقت سابق، قالت دائرة صحة نينوى إن "22 إصابة جديدة ظهرت في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية". وبذلك تكون نينوى المحافظة العراقية الثالثة بعد الديوانية وواسط التي تفرض حظرا شاملا في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والبيئة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل 163 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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