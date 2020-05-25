الصحة السعودية: تسجيل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بكورونا و2148 حالة شفاء

كشف متحدّث باسم وزارة الحصة السعودية، عن "تسجيل 2235 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى 9 حالات وفاة، ما يرفع إجمالي عدد الحالات التراكمي إلى 74759، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 399".
ولفت إلى أنّه "تمّ تسجيل 2148 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 45,668 حالة"، مشدّدًا على أنّ "هذا المجتمع يُثبت دائمًا بأنّ لديه العزيمة والقدرة، ويستطيع أن يضرب أروع الأمثلة في الوعي والإدراك وتحمّل المسؤوليّة، ويستطيع دائمًا أن يبتكر ويبدع ويعيش العيد في ظلّ الظروف ببهجة وسرور، يلفّها السلوك الصحّي والتقيّد والالتزام".
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