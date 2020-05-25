الصحة المصرية: 11 وفاة و291 إصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية

أعلنت وزيرة ​الصحة​ المصرية هالة زايد، أن مصر شهدت 11 وفاة بين أفراد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى إصابة 291 بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، بينهم 69 طبيبا وطبيبة.

وأشارت الوزيرة في بيان لها، إلى أن "الوزارة تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية اطقمها الطبية حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى وعند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم أجازة ،كما يتم إجراء تحليل فورى لمن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية حيث تم إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، و8913 PCR، حتى الآن".

ولفتت الوزيرة إلى أن "فرق مكافحة العدوى ب​المستشفيات​ تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوى المعمول به في هذا الشأن للحد من إصابة أي من الأطقم الطبية بالفيروس"، مؤكدة على "توافر مخزون كافي من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتأكد من توافر الحماية اللازمة للأطقم الطبية".