تسجيل 300 إصابة و92 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و877 وفاة، مشيرةً إلى أن "حالات الوفاة الجديدة لم تشمل منطقة لومباردي الأكثر تضررا بسبب مشاكل فنية"، وأن "العدد المسجل أمس الأحد كان 50 حالة وفاة".
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وفيات لومباردي يوم الأحد قد أضيفت يوم الاثنين عندما أبلغت المنطقة عن 34 حالة وفاة جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى نسبة وفيات في العالم لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي المرتبة السادسة من جهة عدد الحالات المؤكدة حيث سجلت 230158.
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