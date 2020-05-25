تسجيل 300 إصابة و92 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​ عن تسجيل 300 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ و92 وفاة، ليرتفع إجمالي ال​وفيات​ إلى 32 ألفا و877 وفاة، مشيرةً إلى أن "حالات الوفاة الجديدة لم تشمل منطقة ​لومباردي​ الأكثر تضررا بسبب مشاكل فنية"، وأن "العدد المسجل أمس الأحد كان 50 حالة وفاة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وفيات لومباردي يوم الأحد قد أضيفت يوم الاثنين عندما أبلغت المنطقة عن 34 حالة وفاة جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى نسبة وفيات في العالم لتأتي في المرتبة الثالثة بعد ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​، وفي المرتبة السادسة من جهة عدد الحالات المؤكدة حيث سجلت 230158.