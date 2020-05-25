سلطات العراق تسجل 163 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 163 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولفت بيان لوزارة الصحة العراقية، إلى أنه "تم فحص 6762 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، و بذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل إصابات بفيروس كورونا في العراق 194447 إصابة".
وأشار بيان وزارة الصحة العراقية إلى تسجيل "73 حالة شفاء، وتسجيل ثلاث وفيات في العاصمة بغداد"، مبينا أن "مجموع الإصابات بلغ 4632 إصابة، والشفاء 2811، والوفيات 163".
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