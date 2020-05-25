بوتين يبحث مع الكاظمي استقرار سوق النفط العالمية

أفاد ​الكرملين​ عن أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث خلال ​اتصال​ هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​ التعاون في سوق ​النفط​ العالمية بهدف تحقيق استقرارها، حيث قيم الجانبان بشكل إيجابي اتفاقية "أوبك+"، وأشارا إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.

وأشار بيان للكرملين إلى أنه "تم تقييم بشكل إيجابي الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة ​روسيا​ والعراق في إطار صيغة (أوبك+) بهدف تجاوز المرحلة الحادة الحالية من أزمة النفط، وتمت الإشارة إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة الفعالة في هذا الاتجاه، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وخاصة تم التركيز على التسوية السورية، حيث تم الاتفاق على مزيد من تنسيق الخطوات لضمان استقرار الوضع في ​سوريا​ على المدى الطويل، واستعادة سيادتها".