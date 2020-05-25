تسجيل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان

أعلنت السلطات الصحية في باكستان عن تسجيل 2164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 54601. و سجلت السلطات كذلك 32 وفاة بكورونا خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 1133 شخصا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 17198 شخصا.
و تشهد دولة باكستان ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا بأكثر من 4% في اليوم خلال الأسبوع الأخير، بينما سجلت الأحد أدنى زيادة في عدد الضحايا منذ 13 من شهر أيار الجاري.
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