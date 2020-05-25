تسجيل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان

أعلنت السلطات الصحية في ​باكستان​ عن تسجيل 2164 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 54601. و سجلت السلطات كذلك 32 وفاة بكورونا خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 1133 شخصا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 17198 شخصا.

و تشهد دولة باكستان ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا بأكثر من 4% في اليوم خلال الأسبوع الأخير، بينما سجلت الأحد أدنى زيادة في عدد الضحايا منذ 13 من شهر أيار الجاري.