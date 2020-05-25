طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، مالطا بتقديم توضيحات حول فيديو نشرته صحيفة "أغينيري" الفاتيكانية، لدورية للقوات البحرية المالطية تبعد مهاجرين و توجههم لإيطاليا، قائلة: "لقد شاهدت الفيديو وقمت بإرساله إلى وزير الداخلية في دولة مالطا على الفور"، مضيفة أنه "يبدو من السخف بالنسبة لي أن يتورط هذا البلد في وضع مثل هذا".
و أشارت وزيرة الداخلية الإيطالية إلى أن "الوزير أخبرني أن الأمور لم تكن كما هي في الفيديو بالضبط، لكنني رفعت الأمر إلى المفوضية الأوروبية على أية حال".
كانت هذه تفاصيل خبر داخلية إيطاليا تطالب مالطا بتوضيحات حول طردها مهاجرين وتوجيههم لروما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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