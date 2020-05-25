داخلية إيطاليا تطالب مالطا بتوضيحات حول طردها مهاجرين وتوجيههم لروما

طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، ​مالطا​ بتقديم توضيحات حول ​فيديو​ نشرته صحيفة "أغينيري" الفاتيكانية، لدورية للقوات البحرية المالطية تبعد مهاجرين و توجههم ل​إيطاليا​، قائلة: "لقد شاهدت الفيديو وقمت بإرساله إلى وزير الداخلية في دولة مالطا على الفور"، مضيفة أنه "يبدو من السخف بالنسبة لي أن يتورط هذا البلد في وضع مثل هذا".

و أشارت وزيرة الداخلية الإيطالية إلى أن "الوزير أخبرني أن الأمور لم تكن كما هي في الفيديو بالضبط، لكنني رفعت الأمر إلى ​المفوضية الأوروبية​ على أية حال".