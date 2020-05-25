السلطات الأسترالية: سجلنا حتى اليوم مجموع 102 وفاة و7114 إصابة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​أستراليا​ إلى 7114، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة أنباء "بلومبرغ"، كما أن عدد الوفيات في أستراليا بلغ 102، بينما تعافى 6 آلاف و509 حالات. ومضى حوالي 17 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بكورونا في أستراليا.

وكانت قد أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ مساء أمس الأحد عن تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مفيدةً بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بواقع 109885 حالة جديدة لتصل إلى 5206614، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 5625 حالة جديدة ليصل إلى 337736 حالة.