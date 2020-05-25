حكومة ألمانيا تتوصل لاتفاق إنقاذ مع شركة الطيران "لوفتهانزا"

توصلت الحكومة الألمانية اليوم إلى اتفاق مع إدارة الناقلة الوطنية "لوفتهانزا"، التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا، بخصوص مساعدة حكومية بمليارات اليوروهات. ويتطلب الاتفاق موافقة اللجنة التوجيهية لصندوق الإنقاذ الألماني من تداعيات الفيروس ومجلس إدارة "لوفتهانزا" ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
وكانت "لوفتهانزا" قد أجرت محادثات مع برلين لعدة أسابيع بشأن حزمة الدعم لمساعدتها على تجاوز فترة طويلة متوقعة من تراجع السفر.
وتحدثت معلومات عن أن حزمة الإنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو، وستستحوذ الحكومة الألمانية بموجب الاتفاق على حصة 20% في شركة طيرانها الرائدة.
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