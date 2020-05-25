تسجيل 19 وفاة و192 إصابة جديدة والحصيلة تتجاوز 3.8 ألف بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم، عن تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3820، وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 165 مع تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.
وأكدت في بيان أن 34 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصبح مجموع المتعافين 456. وتعود معظم الحالات الجديدة إلى الخرطوم والجزيرة.
وأعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي في وقت سابق من اليوم، إصابتها بفيروس كورونا ، لافتة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.
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