إرتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في السويد إلى 4029 والإصابات إلى 33843

كشفت بيانات هيئة الصحة العامة في ​السويد​، أنّ "عدد الوفيات جراء انتشار مرض "​كوفيد 19​" الّذي يسبّبه فيروس "كورونا" المستجد، ارتفع إلى 4029 وفاة، مقابل 3998 في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس إلى 33843 مقابل 33459 في اليوم السابق".

ويُعتبر مجموع الوفيات بسبب هذا الوباء في السويد، أعلى بأضعاف بالنسبة لحجم التعداد السكاني في البلاد، وذلك مقارنةً دول أُخرى في الشمال الأوروبي.

وكانت قد اتّخذت السويد نهجًا أكثر ليونةً في جهود احتواء الفيروس، إذ تسمح بترك معظم ​المدارس​ والمتاجر و​المطاعم​ مفتوحة، وتعتمد على التدابير الطوعيّة الّتي تركّز على التباعد الاجتماعي واتباع أساليب النظافة الصحيّة السليمة.