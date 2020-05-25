جاويش أوغلو: الشراكة التركية الإفريقية ما بعد كورونا ستكون مثالا يحتذى به

أشار وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، إلى أنّ "الظروف الاستثنائيّة الّتي سبّبتها جائحة "​كورونا​" في جميع أنحاء العالم، تجعل التضامن أكثر أهميّة هذا العام"، لافتًا إلى أنّ "التقدّم الّذي أحرزته ​إفريقيا​ خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، وشراكتنا النامية مع القارة، يجعلنا نتطلّع إلى المستقبل بأمل، رغم التحديات الراهنة".

وركّز في مقال كتبه لوسائل إعلام إفريقية، بعنوان "الشراكة مع إفريقيا ضرورة أكثر من أي وقت مضى"، بمناسبة "يوم إفريقيا"، على أنّ "الخارجية التركية أعطت أولويّة لتطوير التعاون مع القارة الإفريقية، بالتنسيق مع المؤسّسات التركيّة والمنظّمات غير الحكوميّة و​القطاع الخاص​". وأكّد "أنّنا نبذل جهودًا مضنية لتطوير علاقاتنا الاقتصاديّة والتجاريّة مع إفريقيا، وزيادة مساعدتنا التنمويّة والإنسانيّة لها، ورفع عدد المنح الدراسيّة للطلّاب الأفارقة، وزيادة رحلات ​الخطوط الجوية التركية​ إلى القارة".

وشدّد جاويش أوغلو، على "أنّنا نهدف إلى مواصلة تطوير علاقاتنا مع إفريقيا على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين"، مبيّنًا أنّ "الشراكة بين ​تركيا​ وإفريقيا ستكون مثالا يحتذى به في النظام العالمي الجديد ما بعد "كورونا".