سلطات تركيا: إنقاذ 40 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذ ​خفر السواحل التركي​ اليوم الاثنين 40 طالب لجوء أجبرتهم ​اليونان​ على العودة بقاربهم إلى المياه الإقليمية التركية في ولاية ​جناق قلعة​ غربي البلاد، فبعدما توجه طالبو اللجوء على متن قارب مطاطي نحو جزيرة ساموثريس، اعترض ​خفر السواحل اليوناني​ مركبهم، وأجبرهم على العودة إلى السواحل التركية.

وبعد أن علقوا في البحر، وجه هؤلاء نداء استغاثة عبر الهاتف، لتتحرك فرق السواحل التركية وتنقذهم في سواحل الولاية. و يحمل طالبو اللجوء جنسية ​أفغانستان​ و ​إفريقيا​ الوسطى، و بينهم 12 طفلا و12 امرأة.