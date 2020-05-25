سلطات تركيا: إنقاذ 40 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذ خفر السواحل التركي اليوم الاثنين 40 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم إلى المياه الإقليمية التركية في ولاية جناق قلعة غربي البلاد، فبعدما توجه طالبو اللجوء على متن قارب مطاطي نحو جزيرة ساموثريس، اعترض خفر السواحل اليوناني مركبهم، وأجبرهم على العودة إلى السواحل التركية.
وبعد أن علقوا في البحر، وجه هؤلاء نداء استغاثة عبر الهاتف، لتتحرك فرق السواحل التركية وتنقذهم في سواحل الولاية. و يحمل طالبو اللجوء جنسية أفغانستان و إفريقيا الوسطى، و بينهم 12 طفلا و12 امرأة.
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