خارجية الصين:مزاعم أميركا بأننا قد نسرق لقاحا أميركيا لكورونا غير صحيح

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية تشاو ليجيانغ في مؤتمر صحفي، أن بكين تعتبر المزاعم الأميركية بأن الصين يمكن أن تحاول سرقة اللقاح الأميركي ضد ​كورونا​، لا أساس لها، معتبرا أن "التصريحات الأميركية لا أساس لها. الصين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير لقاح ضد كورونا، فما الذي يدعونا للنظر إلى ​الولايات المتحدة​".

ورأى الدبلوماسي الصيني أنه "بغض النظر عن الدولة التي ستكون أول من يكمل البحث وتطوير اللقاح والبدء في استخدامه، فسيكون ذلك مساهمة كبيرة في حرب الإنسانية ضد الوباء، فالبحث وتطوير لقاح ليس سباقا بين الولايات المتحدة والصين، بل بين البشرية والفيروس، والصين مستعدة لتقاسم خبرتها في ميدان البحث وتطوير اللقاحات، لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال".

وكان ​روبرت أوبراين​ المستشار الرئاسي لشؤون ​الأمن القومي الأميركي​ قد أعرب في وقت سابق عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستكون أول من يطور لقاحا مضادا للفيروس التاجي، مضيفا أنه لا يستبعد احتمال أن تحاول الصين سرقة هذا اللقاح من بلاده.