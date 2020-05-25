أ.ف.ب: الحكومة الألمانية تعتزم تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 تموز

لفتت وكالة "فرانس برس"، وفق مشروع حكومي ألماني حصلت عليه، إلى أنّ "​الحكومة الألمانية​ تعتزم تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتّى 5 تموز المقبل، مقدّرةً أنّ وباء "​كوفيد 19​" سيعاود الانتشار بسرعة كبيرة، في غياب التدابير الإحترازيّة".

وأشارت إلى أنّ "المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ كانت قد أشرفتعلى وضع الوثيقة الّتي يُفترض مناقشتها مع الولايات الـ13، وهي تنصّ خاصّة على إبقاء مسافة متر ونصف متر بين الأشخاص"، موضحةً أنّه "سيكون بمقدور عشرة أشخاص، أو عائلتين، التجمّع في المنزل في أماكن مغلقة أو في أماكن عامّة، وفق مشروع القرار".

وتأتي هذه الوثيقة في وقت ترغب ولايتان شرق البلاد في رفع أغلب القيود اعتبارًا من 6 حزيران المقبل، ما أثار قلقًا في بقيّة البلاد.