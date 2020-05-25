حسن: مليون كمامة ستوزع مجانا بالتعاون بين وزارتي الصحة والداخلية

أعلن وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "مليون كمامة ستوزع مجانا بالتعاون بين ​وزارة الصحة العامة​ و​وزارة الداخلية والبلديات​"، مشيراً إلى أن "كمامة ومسافة تباعد آمنة، من مسلمات رحلة العودة الواعية".

وكان مراسل "النشرة" في بعلبك قد أفاد بأنّ "وزير الصحة العامة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وبتوجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب، قرّر توزيع مليون كمّامة على البلديات الكُبرى عبر القوى الأمنية وعبر مستوصفات وزارة الصحة العامة في باقي المدن والبلدات، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك تحفيزًا لارتداء الكمّامة الواقية الأساس من تفشّي وباء "كورونا". كما أجمعوا على عدم تحرير غرامات لمن لا يضع كمّامة في الأماكن العامة، في الوقت الراهن".