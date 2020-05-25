وزير الأشغال العامة والنقل: لا صحة لوجود تسعيرة جديدة للنقل البري

لفت المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، إلى أنّ "نجار ينفي البيان الّذي تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والّذي يزعم تسعيرة جديدة للنقل البري". وأكّد في بيان، أنّ "لا صحّة لما يُشاع، وأنّ هذا الخبر عار من الصحة"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر يعود بحثه وقراره ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​ وأجهزتها المعنيّة واتحادات ونقابات قطاع ​النقل البري​ في ​لبنان​".

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