النشرة: وزير الصحة قرر توزيع مليون كمامة على البلديات بدءا من الأربعاء

ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك، أنّ "وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، بالتنسيق مع وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ وبتوجيهات من رئيس الحكومة ​حسان دياب​، قرّر توزيع مليون كمّامة على البلديات الكُبرى عبر ​القوى الأمنية​ وعبر مستوصفات ​وزارة الصحة العامة​ في باقي المدن والبلدات، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك تحفيزًا لارتداء الكمّامة الواقية الأساس من تفشّي وباء "​كورونا​". كما أجمعوا على عدم تحرير غرامات لمن لا يضع كمّامة في الأماكن العامة، في الوقت الراهن".

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