خامنئي: العالم لن ينسى يوم نزلت بجيش الصهاينة ضربات حزب الله القاصمة

أشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد ​علي خامنئي​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "العالم لم ينسَ يوم اخترق الصهاينة حدود ​لبنان​ وتوغلوا حتى بيروت حيث ارتكب قاتل مجرم باسم أرييل شارون مجزرة في صبرا وشاتيلا".

ولفت السيد خامنئي إلى أنه "وكذلك لن ينسى يوم نزلت بهذا الجيش نفسه ضربات ​حزب الله​ القاصمة، فلم يكن أمامه إلاّ الانسحاب من حدود لبنان معترفاً بالهزيمة".