خامنئي: العالم لن ينسى يوم نزلت بجيش الصهاينة ضربات حزب الله القاصمة

أشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "العالم لم ينسَ يوم اخترق الصهاينة حدود لبنان وتوغلوا حتى بيروت حيث ارتكب قاتل مجرم باسم أرييل شارون مجزرة في صبرا وشاتيلا".
ولفت السيد خامنئي إلى أنه "وكذلك لن ينسى يوم نزلت بهذا الجيش نفسه ضربات حزب الله القاصمة، فلم يكن أمامه إلاّ الانسحاب من حدود لبنان معترفاً بالهزيمة".
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