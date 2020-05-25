هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله سيتكبد خسائر فادحة بحال نشوب حرب جديدة

نقلت "هيئة البث" الإسرائيلية عن ضباط كبار في قيادة المنطقة الشمالية ب​الجيش الإسرائيلي​ (لم تسمهم)، قولهم إن "​حزب الله​، سيتكبد خسائر فادحة، وسيتم القضاء على كافة وحداته المسلحة في حال نشوب حرب جديدة".

وأشار الضباط أنه إلى "سيتم أيضا تدمير كل موقع في جنوب لبنان، عسكريا كان أم مدنيا، يستغله حزب الله لإطلاق صواريخ على إسرائيل".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما دعت ​الأمم المتحدة​ إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.