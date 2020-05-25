الصحة العالمية: تعليق التجارب على هيدروكسي كلوروكين بسبب مخاوف على السلامة

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ الإثنين أنها علقت "موقتا" التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، وذلك في إجراء وقائي.

واوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة الجمعة في مجلة "ذي لانسيت" الطبية اعتبرت أن اللجوء الى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق أنه يستعمل هذا ​الدواء​ لمكافحة كورونا.