إدارة الكوارث في عكار: لا إصابات جديدة وارتفاع حالات الشفاء إلى 25

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي عن فيروس "كورونا"، أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل أي إصابات جديدة، واستقر عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي في محافظة عكار على 67 مصابا، الحالات الإيجابية يبلغ عددها 42، أما حالات الشفاء فبلغ عددها 25 حالة.

أما حالات ​الحجر المنزلي​ فقد ارتفعت الى 418 من الوافدين والمقيمين بزيادة 39 حالة عن يوم أمس.