وزير النفط الفنزويلي: رسو أول ناقلة نفط إيرانية في فنزويلا

أعلن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسيمي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن وصول أول ناقلة من بين خمس ناقلات نفط أرسلتها إيران ل​فنزويلا​ من أجل تزويدها بالمحروقات، إلى معمل تكرير في ميناء إل باليتو الفنزويلي على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وكان أمس قد عقب السفير الإيراني لدى فنزويلا حجة الله سلطاني، على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عدم اعتراض السفن الإيرانية المحملة بالنفط إلى فنزويلا، قائلا: "نحمد الله أن ترامب ومستشاريه أدركوا في النهاية أنه في حال احترام القواعد الدولية واتخاذ قرارات منطقية وعقلانية، فلن يصابوا لا هم ولا جنودهم بارتجاجات دماغية خفيفة، نأمل أن تستمر القرارات المنطقية كهذه واحترام حقوق الشعوب في العالم بما فيها إيران وفنزويلا".

وأعلنت السفارة الإيرانية في كاراكاس، أن أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.