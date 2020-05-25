شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تضرب تركيا.. تدهور وإغلاق 57% من الشركات الصغيرة بسبب سياسة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يعد أصحاب شركات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر ومن بينهم الحرفيين فى تركيا قادرين على مجابهة تداعيات تفشى وباء كورونا الاقتصادية، حيث لا يغطى الدعم لهذه الفترة متطلبات هذه الفئة التى أكد اتحاد الغرف وتبادل السلع فى تركيا عن أزمتها الراهنة فى إحصاءاته التى أظهرت إغلاق العديد منهم.

وقال موقع تركيا الآن إنه فى ظل معاناة أصحاب الأعمال الصغيرة من آثار فيروس كورونا، نشر اتحاد الغرف وتبادل السلع فى تركيا إحصاءات مرتبطة بالشركات التى تأسست وأغلقت فى شهر أبريل الماضي.

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وتشير الإحصاءات إلى أنه تم تأسيس 6 الآف و789 شركة فى أبريل من العام الماضى، وانخفض هذا العدد الرقم إلى 2879 شركة فى أبريل من هذا العام الحالى، حيث سجل الانخفاض فى عام واحد 57%. ولوحظ أن الشركات الصغيرة لا تستطيع الصمود أمام الوباء. ففى أبريل من العام الماضى، عندما تم تأسيس 1828 شركة خاصة، تم إغلاق منهم 1265 شركة.

وأضاف التقرير أن الأرقام فى أبريل من العام الجارى، توضح سير الأمور فى اتجاه معاكس، فعندما تم تأسيس 888 شركة خاصة، تم إغلاق 1663 شركة خاصة. فى حين انخفض عدد الشركات الخاصة التى تم تأسيسها فى الفترة ذات الصلة بنسبة 51%، ارتفع عدد الشركات الخاصة المقفلة بنسبة 31%.

وأكد التقرير أن العديد من أصحاب الحرف والشركات الصغيرة وتناهية الصغر تضرر بشكل بالغ، حيث لا يتوفر دعم كافى من الدولة لهذا القطاع، وبينما يزداد الوضع سوءًا فى الشركات، حيث أغلقت عدة شركات حسب الإحصاءات، مما أثر على حياة الحرفيين بشكل كبير، فلم يعد هناك طاقة حتى يستطيعوا مجابهة أضرار الفيروس.