شكرا لقرائتكم خبر عن علاء والى يطالب بإدراج مستشفى كرداسة العام بالخطة الاستثمارية للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بضرورة إدراج مستشفى كرداسة العام بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، لافتا إلى أن هناك أكثر من 650 ألف نسمة داخل مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، موضحا أن هذا العدد الضخم من السكان يحتاج إلى وجود مستشفى عام لتقديم الخدمات الصحية العاجلة.

وأوضح والى، فى بيان له أن أبناء دائرته بمركز كرداسة قد طالبوه بمخاطبة المسئولين بوزارة الصحة والسكان لتخصيص إحدى مدارس المركز أو إحدى الوحدات الصحية كحجر صحى لمصابى فيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19)، وذلك لعدم وجود مستشفى عام بالمركز لاستقبال الحالات، لافتا إلى أنه تواصل بالفعل مع الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، وعرض عليه مطالب ومُقترحات أهالى دائرته..

وفى هذا الصدد أشار المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إدراج مستشفى كرداسة العام بالخطة الاستثمارية لموازنة العام المالى الجديد 2020/2021، وذلك نظرا لاحتياج أهالى الدائرة الشديد لوجود مستشفى عام، خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن مركز كرداسة لا يوجد به مستشفى عام وأنه تم تخصيص قطعة أرض لبناء المستشفى منذ عامين ولم يتم بدء الإنشاءات حتى الآن، مشيرا إلى أن الاعتماد المالى المطلوب لبناء المستشفى يبلغ نحو 150 مليون جنيه.

ومن جانبه طالب النائب عادل عامر عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة التدخل لإنقاذ قرى القناطر الخيرية من وباء كورونا وتخصيص مستشفى لعزل المصابين بالقناطر الخيرية، مؤكدًا " عامر " أن قرى (البرادعة، وبهادة، سندبيس، أبو الغيط، بالإضافة لمدينة القناطر) يوجد بها حالات كثيرة مصابة بكورونا بالإضافة لحالات وفيات ولا يوجد بمركز القناطر الخيرية مستشفى لعزل المصابين والحالات تزداد يوم بعد يوم.

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وأضاف عادل عامر، أن الحالات المصابة تذهب للمستشفيات لكى يتم حجزها ولكن لا يوجد أماكن فتعود للمنازل مرة أخرى لتختلط بالأقارب وتزداد الحالات الإيجابية.

وطالب النائب عادل عامر عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة تخصيص أمكان بالقناطر الخيرية لعزل المصابين، مقترحًا بأن يتم تخصيص مستشفى قرية سندبيس وهى الآن كاملة وجاهزة للعزل بالإضافة لتجهيز مدرسة عبد المنعم رياض الملاصقة لمركز طبى الحدائق بالقناطر الخيرية للعزل أيضًا.

ومن جانبه طالب النائب عادل عامر عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة التدخل لإنقاذ قرى القناطر الخيرية من وباء كورونا وتخصيص مستشفى لعزل المصابين بالقناطر الخيرية، مؤكدًا " عامر " أن قرى ( البرادعة، وبهادة، سندبيس، أبو الغيط، بالإضافة لمدينة القناطر) يوجد بها حالات كثيرة مصابة بكورونا بالإضافة لحالات وفيات ولا يوجد بمركز القناطر الخيرية مستشفى لعزل المصابين والحالات تزداد يوم بعد يوم.

وأضاف عامر، أن الحالات المصابة تذهب للمستشفيات لكى يتم حجزها ولكن لا يوجد أماكن فتعود للمنازل مرة أخرى لتختلط بالأقارب وتزداد الحالات الإيجابية.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة تخصيص أمكان بالقناطر الخيرية لعزل المصابين، مقترحًا بأن يتم تخصيص مستشفى قرية سندبيس وهى الآن كاملة وجاهزة للعزل بالإضافة لتجهيز مدرسة عبد المنعم رياض الملاصقة لمركز طبى الحدائق بالقناطر الخيرية للعزل أيضًا.