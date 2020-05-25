البحيرة تسجل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
كشف مصدر في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة أن مستشفيات المحافظة سجلت 35 حالة إصابة جديدة بكورونا، بعد رصد 18 إصابة خلال الفترة الصباحية، و17 خلال الفترة المسائية.
توزعت الإصابات بواقع 17 حالة في دمنهور، و9 حالات بكفر الدوار، و4 حالات بكوم حمادة، و3 حالات بإيتاي البارود، وحالة بكل من شبراخيت وحوش عيسى.
كما سجل مستشفى كفر الدوار الشاملة حالتي وفاة لسائق عمره 40 سنة، وسيدة عمرها 73سنة من محافظة المنوفية.
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