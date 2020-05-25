دولة الاحتلال تعتزم استئناف الرحلات الجوية بحلول منتصف يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (أ ش أ):

تعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي استئناف حركة الرحلات الجوية التجارية بحلول منتصف يوليو القادم على أقرب تقدير، وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلنه مدير مطار بن جوريون، اليوم الإثنين.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن مدير المطار شموئيل زكاي القول إنه حتى عندما يتم استئناف الرحلات الجوية سيظل عدد الطائرات المغادرة منخفضا في المستقبل القريب.

وتابع "لوائح التباعد الاجتماعي في المطارات لن تسمح لنا بزيادة الرحلات، إذا كنا سنستمر بهذه الوتيرة فسوف نشاهد بضع عشرات من الرحلات المغادرة من مطار بن جوريون ابتداء من منتصف يوليو وليس قبل ذلك، طالما أنه لا يوجد لقاح ضد فيروسات كورونا ويستمر المرض في التحرك عبر البلدان فلن يكون هناك تغيير كبير".

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وذكر أن سلطة المطارات الإسرائيلية قدمت خطة لكبار المسؤولين في وزارة الصحة تحدد أفضل طريقة لإعادة إطلاق الرحلات الجوية التجارية، مع استمرار انخفاض معدلات الإصابة بكورونا على مستوى البلاد.

وأشار زكاي إلى أن إسرائيل والعديد من الدول الأخرى ذات معدلات الإصابة المنخفضة بالفيروس والتي تعتبرها إسرائيل "دولا خضراء"، تدرس نموذجا جديدا يسمح بالسفر فيما بينها دون اشتراط فترة عزل إلزامية لمدة 14 يوما للقادمين.

وقال "يبدو أن كل من يصل من (دولة خضراء)، سواء كان إسرائيليا أو أجنبيا، لن يطلب منه عزل نفسه عند وصوله إلى إسرائيل".

وتشمل قائمة ما يسمى بـ "الدول الخضراء" عددا من الدول منها اليونان وقبرص وسيشيل والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا والجبل الأسود وأيسلندا.