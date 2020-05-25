أول حالة.. وفاة سائق بهيئة الإسعاف بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وفاة سائق بهيئة الإسعاف بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، ليتعبر بذلك أول شهداء هيئة الإسعاف بكورونا.

وقال سرحان، لمصراوي، إن السائق شعبان عبدالعال، بوحدة نزلة السمان بالجيزة، توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عزله عدة أيام داخل مستشفى هليوبوليس بالقاهرة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت عن إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيبا وطبيبة، ووفاة 11 من الأطقم الطبية منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد من الأطقم الطبية.