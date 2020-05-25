ألمانيا توافق على إجراء تجارب سريرية على علاج محتمل لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بون - (د ب أ):

أكد متحدث باسم المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية (بي إف أيه ار إم) في مدينة بون غربي ألمانيا اليوم الاثنين أن المعهد وافق على إجراء تجارب سريرية لمرضى مصابين بكوفيد-19 باستخدام المادةالفعالة أيه بي إكس 464 .

يذكر أن العقار المحتمل يجري تجريبه من شركة ابيفاكس إس ايه الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية.

وحسب بيانات المعهد الألماني، فإنه تم التصريح بإجراء 22 تجربة سريرية لها علاقة بمرض كوفيد-19.

وأفادت شركة ابيفاكس بأن الدراسة التي تجريها هي للعلاج المبكر لـ1034 مريض كوفيد متقدمين في السن أو يعانون مخاطر عالية، وأوضح معهد (بي إف أيه ار إم) أن هناك 200 شخص سيتطوعون في ألمانيا للمشاركة في هذه الدراسة.

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ومن المنتظر أن توضح الدراسة ما إذا كانت الفعالة أيه بي إكس 464 بإمكانها منع استنساخ الفيروس لدى هؤلاء المرضى.

وستركز الدراسة على متابعة ما إذا كانت المادة الفعالة يمكنها أن تمنع حدوث ردود الفعل المفرطة للجهاز المناعي والتي تؤدي لاحقا إلى حدوث ضيق خطير في التنفس.

من جانبه، قال كريستوف بوزيكه من كلية مستشفى بون الجامعي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الدراسة تتطلب لهذا السبب مرضى حالتهم جيدة نسبيا لأنه بخلاف ذلك لن يكون من الممكن تقديم هذا الإثبات.

وسيعالج كل مريض لمدة أسابيع تقريبا وسيأخذ قرصا كل يوم خلال هذه الفترة، غير أن بوزيكه قال إنه على الرغم من سرعة وتيرة الاختبارات حاليا لدى مرضى كوفيد19 إلا أن من المحتمل أن يستغرق الأمر حتى العام المقبل لحين ظهور نتائج.

وأوضح الطبيب بوزيكه أن هذه المادة الفعالة لها علاقة بالأساس بعلاج مرض نقص المناعة المكتسب، لكنها لا تزال في طور الدراسة.