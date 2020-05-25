تخصيص 5 مستشفيات لعزل مصابي كورونا بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

خصصت مديرية الصحة في محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، 5 مستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور أيمن رخا، إن المستشفيات التي جرى تخصيصها لعزل مصابي كورونا، هي: الطور العام، ونويبع المركزي، وأبورديس المركزي، ورأس سدر العام، وشرم الشيخ الدولي.

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وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى تجهيز هذه المستشفيات بفرق طبية مجهزة، وتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لعزل الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض.

وأكد وكيل الصحة أن المديرية تواصل جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا للتعليمات الوقائية للوزارة ومنظمة الصحة العالمية المقررة في هذا الشأن.

وأهاب بالمواطنين ضرورة اتباع قواعد الحيطة والحذر، نحو تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة والتزام التباعد الاجتماعي، وارتداء الماسكات الواقية، مع المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، لمنع انتشار الفيروس ونقل العدوى.