اليابان.. إلقاء القبض على رجل تسلل إلى حدائق القصر الإمبراطوري

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على رجل تسلل إلى داخل حدائق القصر الإمبراطوري، سبح عبر خندق محيط وتسلق السور الخارجي للقصر.
وأشارت في بيان لها، إلى أن "الرجل فيالعقد الخامس من العمر، وتسلل في الصباح إلى حدائق القصر قبل وقت قصير من قيام الإمبراطور ناروهيتو بإجراء مراسم زراعة الأرز التقليدية".
ولم توضح الشرطة في بيانها المزيد من التفاصيل، كما لم تكشف السلطات عن هوية الرجل.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على شخص بعد دخوله القصر الإمبراطوري، ففي عام 2013، اعتقل سائحان بريطانيان بملابسهما الداخلية بعد السباحةعبر الخندق للوصول إلى الجدار المحيط.
وجرى في عام 2012 اعتقال رجل ياباني بملابسه الداخلية أيضا، في حدائق القصر، وقال للشرطة حينها إنه أراد مقابلة الإمبراطور.
ويقع القصر الإمبراطوري في قلب العاصمة طوكيو، وهو واحد من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في العاصمة اليابانية، حيث تفتح أجزاء من الحدائق للجمهور في أوقات معينة.
أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على رجل تسلل إلى داخل حدائق القصر الإمبراطوري، سبح عبر خندق محيط وتسلق السور الخارجي للقصر.
وأشارت في بيان لها، إلى أن "الرجل فيالعقد الخامس من العمر، وتسلل في الصباح إلى حدائق القصر قبل وقت قصير من قيام الإمبراطور ناروهيتو بإجراء مراسم زراعة الأرز التقليدية".
ولم توضح الشرطة في بيانها المزيد من التفاصيل، كما لم تكشف السلطات عن هوية الرجل.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على شخص بعد دخوله القصر الإمبراطوري، ففي عام 2013، اعتقل سائحان بريطانيان بملابسهما الداخلية بعد السباحةعبر الخندق للوصول إلى الجدار المحيط.
وجرى في عام 2012 اعتقال رجل ياباني بملابسه الداخلية أيضا، في حدائق القصر، وقال للشرطة حينها إنه أراد مقابلة الإمبراطور.
ويقع القصر الإمبراطوري في قلب العاصمة طوكيو، وهو واحد من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في العاصمة اليابانية، حيث تفتح أجزاء من الحدائق للجمهور في أوقات معينة.
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