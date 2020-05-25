موسكو: لم نتلقى أي مقترحات من واشنطن للتفاوض حول معاهدة السماء المفتوحة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو لم تتلق بعد من واشنطن أي مقترحات للتفاوض إثر قرارها الانسحاب من معاهدة المساء المفتوحة.

وأضاف غروشكو اليوم الاثنين، أن روسيا تدعم اتصالات العمل مع جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، مؤكدا أن موسكو قد تسلمت بلاغا رسميا حول قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاقية.

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وأضاف أن اللجنة الاستشارية للمعاهدة لا تزال تقوم بعملها، مشيرا إلى أنها "شكلت بغرض التعامل مع المسائل المتعلقة بتطبيق المعاهدة وحل المشاكل الفنية التي تظهر أثناء تحليقات المراقبة".

وقال: "يجب ألا ننسى أن الاتفاقية شديدة التعقيد من الناحية الفنية، لذلك تقوم اللجنة حاليا بعمل شامل على عدد كبير من

القضايا. يمكنني التأكيد أن هذه الهيئة موجودة ولا تزال تعمل، ونحن ندعم اتصالات عمل مع جميع وفود الدول الأطراف في المعاهدة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الخميس الماضي، انسحابها من اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تضم 35 بلدا وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الموقعة عليها، وذلك في أحدث تحرك للرئيس دونالد ترامب لسحب بلاده من اتفاقية دولية كبيرة أخرى.