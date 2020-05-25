روسيا قد ترسل حيوانات مخبرية إلى مدار القمر

أعلن نائب رئيس قسم العلوم في المعهد الروسي للبحوث الحيوية والطبية، فلاديمير سيتشوف، أن معهده قد يرسل حيوانات مخبرية على متن المركبة الروسية التي ستتجه إلى مدار القمر مستقبلاً.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال سيتشوف: "هناك خطط لإرسال حيوانات مخبرية على متن المركبة الروسية غير المأهولة أوريول التي سترسل إلى مدار القمر في السنوات القادمة، هذه الخطة لا تعتمد على معهدنا فقط، فهي تحتاج إلى تمويل لتطوير المعدات والأماكن التي ستكون فيها هذه الحيوانات

على متن المركبة، وأعتقد أن بنود التمويل ستوضع في إطار البرنامج الفضائي الفدرالي لروسيا".

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وأضاف "من المرجح أن يتم إرسال الفئران المخبرية في إطار هذه التجربة، إننا بحاجة لإرسال حيوانات قد درسناها وأجرينا التجارب عليها من قبل، كنت أود أن ترسل الجرذان المخبرية أيضا، لكن هذه الحيوانات أكبر حجما وتحتاج لأماكن أوسع".

وكانت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية قد أشارت سابقا

إلى أن أول رحلة تجريبية لمركبة "أوريول" الفضائية الجديدة التي تعمل روسيا على تطويرها لرحلات القمر والرحلات الفضائية البعيدة من المفترض أن تتم في أغسطس أو سبتمبر عام 2023، وستطلق هذه المركبة في رحلة غير مأهولة إلى الفضاء على متن صاروخ روسي من نوع "أنغارا-5"، وفي العام الذي يليه من المفترض أن ترسل المركبة في مهمة أخرى غير مأهولة إلى الفضاء، وعام 2025 سترسل في مهمة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وعام 2029 من المفترض أن ترسل روسيا مركبة "أوريول" في مهمة مأهولة لتدور في مدار القمر، والعام الذي يليه قد يتم إرسالها إلى سطح القمر.