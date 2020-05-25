رفع تدريجي للقيود عن السياحة الداخلية بروسيا في يونيو

تبدأ الحكومة الروسية مطلع يونيو المقبل رفع القيود تدريجيا، التي تم فرضها على قطاع السياحة الداخلية، وذلك مع اقتراب موسم العطلات في روسيا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وجاء ذلك حسب نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو عن آفاق استئناف السياحة في روسيا، وذلك

خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الاثنين.

وأضاف، أن "الأولوية هي للإطلاق الآمن لقطاع السياحة داخل روسيا، واعتبارا من 1 يونيو ستبدأ الحكومة بشكل منهجي ودقيق في رفع القيود، حيث سيتم فتح المنتجعات الطبية المرخصة

كمرحلة أولى، وتزامنا مع ذلك ستقوم الحكومة بتطوير ضوابط إعادة فتح المزيد من المنتجعات والفنادق والشواطئ".

وقبل ذلك حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الروس على عدم التسرع في التخطيط للرحلات الخارجية، حيث يجب استبعاد خطر إعادة حمل الفيروس إلى البلاد.

ونصح ميشوستين الروس بقضاء الإجازات الصيفية في روسيا، خاصة وأن المنتجعات ستستأنف عملها في العديد من المناطق اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.