منظمة حقوقية : قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 10 ناشطين من السُنة خلال رمضان

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وذكر موقع منظمة ”شبكة كردستان“ لحقوق الإنسان، أن ”قوات الأمن الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 10 من الناشطين الدينيين السنة في مدينة سنندج الكردية خلال شهر رمضان“.

وأضافت المنظمة أن ”المعتقلين هم من طلاب مدرسة دار العلوم في مسجد إبراهيم خليل الله في سنندج كانوا يتعلمون دروسا دينية واعتقلتهم قوات الأمن“.

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وبحسب ”شبكة كردستان لحقوق الإنسان“، استدعت قوات الأمن، في وقت مبكر من شهر رمضان، ماموستا حسين عليمرداني، مدير مدرسة دار العلوم في جامع إبراهيم خليل الله، مع ابنه محمد صاحب عليمرداني، وتم نقلهما إلى مركز احتجاز تابع لجهاز الأمن (الاستخبارات) بمدينة ”سنندج“.

ويشكل الأكراد الإيرانيون بتنوعاتهم المختلفة بين الأكراد السنة واللر والبختياريين وغيرهم، الأغلبية السكانية في 7 محافظات إيرانية وهي: أذربيجان الغربية وكردستان وكرمنشاه وإيلام ولرستان وجهارمحال وبختياري وكهكيلويه وبوير أحمد.

وتواجه الأقليات الدينية والعرقية مضايقات من قبل السلطات الإيرانية، كما يتعرضون إلى اعتقالات ومحاكمات بتهم مختلفة.